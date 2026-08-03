Delante publikuje poradnik o optymalizacji treści pod agentów zakupowych AI
Sztuczna inteligencja nieodwracalnie zmienia sposób, w jaki robimy zakupy w sieci. Klienci coraz częściej zamiast wpisywać pojedyncze hasła w wyszukiwarkę, proszą o spersonalizowaną radę wirtualnych asystentów. Agencja Delante opublikowała praktyczny poradnik dla menadżerów, w którym eksperci piszą o tym, jak dostosować swoje platformy do tych zmian i zabezpieczyć sprzedaż.
2026-08-03, 07:00

Kiedy sztuczna inteligencja przejmuje rolę osobistego doradcy klienta, sklepy internetowe muszą upewnić się, że to właśnie ich asortyment zostanie polecony w odpowiedzi. W publikacji Delante eksperci krok po kroku wyjaśniają, jak ułożyć informacje o produktach, by algorytmy potrafiły je bezbłędnie odczytać, zrozumieć i zarekomendować użytkownikom.

Co decyduje o tym, kogo poleci AI?

Zarządzanie widocznością w środowisku modeli językowych wymaga innego podejścia do treści niż w przypadku klasycznego Google. Poradnik systematyzuje ten proces, wskazując trzy kluczowe obszary optymalizacji dla sklepów internetowych.

  • Sztuczna inteligencja nie ocenia sklepu po liczbie powtórzonych słów kluczowych. Potrzebuje jasnych, uporządkowanych informacji. Wdrożenie czytelnej struktury danych – tabel, dokładnych specyfikacji i precyzyjnych cech produktu – sprawia, że modele AI poprawnie kategoryzują ofertę i nie popełniają błędów przy jej polecaniu.
  • Zamiast tworzyć proste opisy pod wyszukiwarki, sklepy powinny budować użyteczne bazy wiedzy. Agenci zakupowi AI najchętniej cytują te platformy, które potrafią wyczerpująco i wielowątkowo odpowiedzieć na pytania użytkowników, doradzając im w wyborze najlepszego rozwiązania.
  • Aby algorytm polecił dany sklep, musi uznać go za wiarygodny i bezpieczny. Specjaliści pokazują, jak odpowiednie zarządzanie opiniami, recenzjami oraz eksperckimi poradnikami buduje w sieci autorytet marki, który jest bezpośrednio weryfikowany przez sztuczną inteligencję.

Technologia, która chroni sprzedaż

Opracowanie przygotowane przez Delante to przede wszystkim wsparcie strategiczne dla osób decyzyjnych w e-commerce.

Rozwój asystentów zakupowych to moment, w którym duże organizacje muszą na nowo przemyśleć, jak prezentują swoją ofertę w internecie – podkreślają eksperci Delante. – Nasz poradnik ma pomóc dyrektorom e-commerce przejść przez tę zmianę w sposób płynny i bezpieczny. Precyzyjne ułożenie danych pod kątem AI gwarantuje marce obecność w nowym ekosystemie, zdejmuje z managerów ryzyko inwestycyjne i pozwala stabilnie rozwijać sprzedaż w dynamicznie zmieniających się warunkach.

Pełny materiał analityczny wraz z konkretnymi rekomendacjami wdrożeniowymi dostępny jest w artykule Jak przygotować content e-commerce pod AI agentów zakupowych? na blogu agencji.

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