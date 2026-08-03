Delante publikuje poradnik o optymalizacji treści pod agentów zakupowych AI

Kiedy sztuczna inteligencja przejmuje rolę osobistego doradcy klienta, sklepy internetowe muszą upewnić się, że to właśnie ich asortyment zostanie polecony w odpowiedzi. W publikacji Delante eksperci krok po kroku wyjaśniają, jak ułożyć informacje o produktach, by algorytmy potrafiły je bezbłędnie odczytać, zrozumieć i zarekomendować użytkownikom.

Co decyduje o tym, kogo poleci AI?

Zarządzanie widocznością w środowisku modeli językowych wymaga innego podejścia do treści niż w przypadku klasycznego Google. Poradnik systematyzuje ten proces, wskazując trzy kluczowe obszary optymalizacji dla sklepów internetowych.

Sztuczna inteligencja nie ocenia sklepu po liczbie powtórzonych słów kluczowych . Potrzebuje jasnych, uporządkowanych informacji. Wdrożenie czytelnej struktury danych – tabel, dokładnych specyfikacji i precyzyjnych cech produktu – sprawia, że modele AI poprawnie kategoryzują ofertę i nie popełniają błędów przy jej polecaniu.

. Potrzebuje jasnych, uporządkowanych informacji. Wdrożenie czytelnej struktury danych – tabel, dokładnych specyfikacji i precyzyjnych cech produktu – sprawia, że modele AI poprawnie kategoryzują ofertę i nie popełniają błędów przy jej polecaniu. Zamiast tworzyć proste opisy pod wyszukiwarki, sklepy powinny budować użyteczne bazy wiedzy. Agenci zakupowi AI najchętniej cytują te platformy, które potrafią wyczerpująco i wielowątkowo odpowiedzieć na pytania użytkowników, doradzając im w wyborze najlepszego rozwiązania.

Agenci zakupowi AI najchętniej cytują te platformy, które potrafią wyczerpująco i wielowątkowo odpowiedzieć na pytania użytkowników, doradzając im w wyborze najlepszego rozwiązania. Aby algorytm polecił dany sklep, musi uznać go za wiarygodny i bezpieczny. Specjaliści pokazują, jak odpowiednie zarządzanie opiniami, recenzjami oraz eksperckimi poradnikami buduje w sieci autorytet marki, który jest bezpośrednio weryfikowany przez sztuczną inteligencję.

Technologia, która chroni sprzedaż

Opracowanie przygotowane przez Delante to przede wszystkim wsparcie strategiczne dla osób decyzyjnych w e-commerce.

– Rozwój asystentów zakupowych to moment, w którym duże organizacje muszą na nowo przemyśleć, jak prezentują swoją ofertę w internecie – podkreślają eksperci Delante. – Nasz poradnik ma pomóc dyrektorom e-commerce przejść przez tę zmianę w sposób płynny i bezpieczny. Precyzyjne ułożenie danych pod kątem AI gwarantuje marce obecność w nowym ekosystemie, zdejmuje z managerów ryzyko inwestycyjne i pozwala stabilnie rozwijać sprzedaż w dynamicznie zmieniających się warunkach.

Pełny materiał analityczny wraz z konkretnymi rekomendacjami wdrożeniowymi dostępny jest w artykule Jak przygotować content e-commerce pod AI agentów zakupowych? na blogu agencji.