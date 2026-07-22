Rossmann, Notino czy Hebe? Kto jest liderem w rekomendacjach AI według raportu agencji Delante?

Wysoka pozycja w Google przestaje wystarczać

Przez lata w e-commerce panowała prosta zasada: spory ruch organiczny i pierwsza pozycja w Google gwarantowały rynkową dominację. Najnowszy raport Delante Ranking widoczności AI: TOP 10 marek beauty w Polsce pokazuje, że w dobie modeli językowych (takich jak ChatGPT, Perplexity czy Google AI Overviews) ten mechanizm przestał być jedynym gwarantem sukcesu.

Eksperci przeanalizowali dziesięć najsilniejszych podmiotów na rodzimym rynku urody: Rossmann, Notino, Hebe, Sephora, Cocolita, Douglas, Super-Pharm, Cosibella.pl, eZebra oraz Minti Shop. Przeprowadzone na próbie 23 precyzyjnych zapytań badanie uwidoczniło wyraźną różnicę pomiędzy tradycyjną pozycją rynkową marek a ich rzeczywistą widocznością w odpowiedziach modeli AI.

Ruch z Google a widoczność w AI. Najciekawsze wnioski na temat liderów rynku

Notino generuje mniejszy ruch organiczny niż drugie w zestawieniu Hebe, ale osiąga najlepszy wskaźnik konwersji tradycyjnego autorytetu na rekomendacje AI ( Ratio LLM Citation na poziomie 7,1) oraz najwyższy wskaźnik wiarygodności Brand Score (aż 80%).

Rossmann to bezapelacyjny lider tradycyjnego ruchu organicznego (blisko 3,9 mln wizyt miesięcznie) oraz łącznej liczby wzmianek w AI (ponad 20,9 tys. cytowań). Niższy wskaźnik jakościowy (73%) pokazuje jednak, że sama ilość to dziś za mało, by zdominować kontekst odpowiedzi.

A nalizując poszczególne etapy lejka, można stwierdzić, że Hebe deklasuje konkurencję w najważniejszym momencie – przy ostatecznej intencji transakcyjnej zdobywa aż 28 cytowań, stając się dla AI synonimem najpewniejszego wyboru zakupowego.

Mniejsza platforma ( eZebra ) udowadnia, że perfekcyjna optymalizacja semantyczna pozwala wyprzedzić gigantów, windując Brand Score aż do poziomu 79%.

Analiza widoczności liderów branży beauty w tradycyjnym SEO.

Analiza widoczności drogerii internetowych według modeli AI.

– Zauważyliśmy ewidentną zmianę w tym, co algorytmy uznają dziś za wartościowe źródło wiedzy o kosmetykach – wyjaśnia Katarzyna Śliwa, Senior Off-site SEO Specialist w Delante i autorka raportu. Sztuczna inteligencja nie ocenia wielkości budżetu reklamowego, lecz nagradza strukturę danych, spójność i merytoryczną wartość. Naszym celem było stworzenie narzędzia, które pozwala dyrektorom e-commerce zrozumieć ten nowy układ sił.

Pełne zestawienie, wykresy Share of Voice oraz szczegółowe wskaźniki dla każdej z marek są bezpłatnie dostępne po pobraniu raportu Delante.