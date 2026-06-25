Generacja Z redefiniuje zasady na rynku pracy. Liderzy Delante o rekrutacji i budowaniu zespołów w erze AI

Obecność przedstawicieli generacji Z na rynku pracy całkowicie zmienia dynamikę wewnątrz organizacji. Jak zauważają liderzy agencji Delante w trzecim odcinku swojego podcastu, klasyczne metody zarządzania i budowania zespołów przestają działać w starciu z młodymi talentami, dla których automatyzacja to naturalne środowisko, a nie technologiczna nowinka.

Szczerość zamiast korporacyjnego owijania w bawełnę

Główną osią dyskusji w nowym odcinku #ForwardThinking jest zmiana kultury organizacyjnej. Prowadzący rozprawiają się ze słynnym mitem metody kanapki (schematu informacji zwrotnej podzielonego na 3 etapy: pochwała – krytyka – pochwała), która przez lata uchodziła za jeden ze standardów HR. W środowisku pracy zdominowanym przez AI łagodzenie komunikatu za wszelką cenę wprowadza jedynie chaos poznawczy. Młode pokolenie oczekuje konkretów, szczerości i feedbacku opartego na mocnych stronach, które w Delante diagnozowane są na podstawie metodyki Instytutu Gallupa.

– Przez lata uczono menedżerów wygładzania przekazu za wszelką cenę. Dziś widzimy wyraźnie, że Generacja Z jest wyczulona na każdy fałsz, a „metoda kanapki” to konstrukt komunikacyjny, który zamiast pomagać, spowalnia rozwój. – podkreśla Małgorzata Kwiecień, COO Delante. – Jako organizacja musieliśmy dojrzeć do kultury pełnej transparentności. Sztuczna inteligencja zdejmuje z nas powtarzalne zadania operacyjne, więc w relacjach międzyludzkich musimy skupić się na tym, co autentyczne. Nie marnujemy energii na poprawianie słabości pracowników, za to inwestujemy w ich naturalne talenty, bo to one dają dziś prawdziwą przewagę na rynku.

Dlaczego organizacje wciąż potrzebują stażystów i juniorów?

W podcaście nie zabrakło też rozważań na temat paradoksu współczesnej rekrutacji. Skoro narzędzia AI potrafią wykonać lwią część zadań na poziomie podstawowym, to jaki jest sens zatrudniania juniorów? Liderzy Delante twierdzą, że zamykanie się na najmłodsze talenty może prowadzić do stagnacji. Generacja Z patrzy na automatyzację bez obciążeń charakterystycznych dla starszych specjalistów z innych pokoleń i staje się naturalnym motorem napędowym innowacji wewnątrz firmy.

W rozmowie został poruszony również temat pułapek testu Gallupa i momentów, w których talent staje się dla pracownika wymówką. Cały 3. odcinek podcastu #Forward Thinking jest dostępny na platformach Youtube oraz Spotify.





