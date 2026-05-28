Delante w europejskiej czołówce. Finał European Search Awards 2026 w Porto
20 maja w portugalskim Porto odbyła się uroczysta gala European Search Awards 2026. Zespół Delante pojawił się na gali jako finalista dwóch prestiżowych kategorii: Best Large SEO Agency oraz Best AI Search Optimisation Campaign. Obecność w TOP7 agencji w Europie podsumowuje ostatnie miesiące intensywnego rozwoju firmy w obszarze AI Search Optimization i konsekwentnego budowania przewagi na rynkach zagranicznych.
2026-05-28, 14:05

Finał European Search Awards to jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu europejskiej branży digital. Dla agencji Delante obecność w Porto była również istotnym elementem weryfikacji trendów, za którymi podąża rynek. W Portugalii firmę reprezentowali Mateusz Calik (CEO) i Małgorzata Kwiecień (COO), a także eksperci: Katarzyna Śliwa (Senior OFF-Site Specialist) i Tomasz Gniecki (SEM & Analytics Specialist).

Źródło: Don't Panic Events - European Search Awards 2026.

Kompleksowe zarządzanie widocznością

Udział w finale w dwóch mocno zróżnicowanych kategoriach dobrze oddaje to, w jakim punkcie znajduje się dziś agencja. Z jednej strony, nominacja do tytułu Best Large SEO Agency to docenienie umiejętności prowadzenia złożonych projektów dla wymagającego sektora Enterprise. Z drugiej strony, wyróżnienie w kategorii Best AI Search Optimisation Campaign pokazuje, że zespół umiejętnie eksploruje innowacje, skutecznie adaptując strategie klientów do nowego środowiska sztucznej inteligencji.

To podwójne wyróżnienie jest dla nas rynkową walidacją kierunku, który obraliśmy – mówi Mateusz Calik, CEO Delante. – Udowadniamy, że nasze procesy analityczne z powodzeniem sprawdzają się na tle europejskiej czołówki. Gala w Porto dała nam świetny wgląd w to, jak najwięksi gracze reagują na globalne zmiany technologiczne. Tę wiedzę wdrażamy w naszych działaniach, skutecznie zabezpieczając pozycję rynkową i rentowność marek, z którymi współpracujemy.

Case study oraz informacje o strategiach, które zapewniły agencji nominacje w tegorocznym finale ESA, są dostępne na firmowym blogu:

O Delante:

Delante to agencja zarządzająca widocznością marek i wspierająca ich ekspansję na rynkach międzynarodowych. Zgodnie z filozofią „Naprzód”, funkcjonuje jako zaufany partner strategiczny dla dojrzałego biznesu. Łącząc analityczne podejście do SEO z innowacjami w obszarze sztucznej inteligencji, skutecznie skaluje modele biznesowe firm w najbardziej konkurencyjnych branżach.

Delante
