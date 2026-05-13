Premiera 2. odcinka podcastu Delante #ForwardThinking. Koniec ery Data-Driven i przejście na model Data-Informed

Z analiz rynkowych i doświadczeń agencji wynika, że managerowie często wpadają w pułapkę rosnących wykresów, które nie korelują ze sprzedażą. Ślepa pogoń za powierzchownymi metrykami stwarza iluzję sukcesu, podczas gdy organizacja może tracić udział w rynku. W nowym odcinku eksperci Delante tłumaczą, jak przejście na model Data-Informed eliminuje błędy decyzyjne, ułatwiając managerom precyzyjne prognozowanie wyników finansowych w erze AI.

Wpływ na biznes: od pustych wyświetleń do przewidywalności wyniku

Aby działania operacyjne wspierały realizację celów finansowych, decydenci muszą zmienić sposób oceny ich skuteczności. Eksperci zwracają uwagę na dwa najistotniejsze obszary minimalizacji ryzyka.

Adaptacja do AI

Ścieżka decyzyjna uległa skróceniu. Na wczesnym etapie klienci (zarówno w sektorze B2B, jak i B2C) badają rynek przez modele językowe, takie jak ChatGPT. Integracja kanałów i budowa dominacji w Share of Voice w ekosystemie asystentów AI to obecnie niezbędne działania do utrzymania przewagi rynkowej.

Jakość zamiast ilości w B2B

Przyszłością w obniżaniu kosztu pozyskania klienta jest dokładna deanonimizacja ruchu na stronie. Pozwala to działom sprzedaży natychmiast zidentyfikować, jakie marki przeglądają ofertę, co bezpośrednio przyspiesza proces konwersji i ułatwia priorytetyzację leadów.

Zatrzymanie analizy na etapie wskaźników pośrednich to strategiczny błąd, który uniemożliwia prawidłowe skalowanie biznesu. W 2. odcinku podcastu #ForwardThinking zwraca na to uwagę Mateusz Calik, CEO Delante.

– Wiele firm wpada dziś w analityczną pułapkę. Notują wprawdzie wzrost ruchu z działań SEO czy publikacji contentowych, za którym jednak nie idzie żaden wzrost przychodów. Wybiórcza ocena metryk pośrednich to strategiczny błąd, ponieważ nadrzędnym celem zawsze musi być generowanie sprzedaży i optymalizacja ROI. W sektorze e-commerce nawet popularny wskaźnik ROAS nie daje pełnego obrazu sytuacji. Musimy analizować ostateczną marżę, koszty wysyłek, wahania kursów walut, a także uwzględniać skalę zwrotów, która chociażby w branży fashion sięga 30-40 procent. Dopiero uwzględnienie tych wszystkich czynników pozwala zbudować spójną i rentowną strategię marketingową.

Audyt Second Opinion jako wsparcie w decyzjach zarządczych

Ważnym punktem dyskusji w drugim odcinku #ForwardThinking jest również problem tzw. klątwy wiedzy w działach in-house. Złożoność technologii sprawia, że zespoły często zamykają się w wypracowanych schematach. Odpowiedzią na ten problem stają się audyty zewnętrznej weryfikacji (Second Opinion). Twórcy formatu przekonują, że obiektywna weryfikacja planów ułatwia właściwą alokację kapitału i chroni organizację przed nietrafionymi inwestycjami. Otrzymują oni obiektywne dane z dziesiątek innych projektów, które nie tylko ułatwiają priorytetyzację działań, ale przede wszystkim stanowią najmocniejszy argument w negocjacjach budżetowych z zarządem.

Najnowszy odcinek podcastu #ForwardThinking jest dostępny w całości na kanale Youtube.