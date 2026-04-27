Mateusz Calik i Małgorzata Kwiecień z Delante odebrali statuetkę Diamentów Forbesa 2026

Obecność Delante w zestawieniu magazynu Forbes dowodzi, że przyjęta przez agencję strategia – zorientowana na stabilną progresję i ograniczanie ryzyka – przynosi wymierne rezultaty nie tylko obsługiwanym klientom, ale i samej organizacji.

Delante – p artner w optymalizacji ROI i nawigowaniu przez rynkowe zmiany

Podczas paneli dyskusyjnych na gali Diamentów Forbesa wszyscy uczestnicy zgodnie podkreślali, że AI staje się główną dźwignią efektywności. Delante realizuje swoją filozofię „Naprzód”, czyli kierunek rozwoju, w którym agencja między innymi przejmuje rolę nawigatora biorącego na siebie odpowiedzialność za przeprowadzenie klienta przez zmiany w Search.

– Odbiór Diamentu Forbesa to dla nas sygnał, że obrany kierunek rozwoju i wdrażanie innowacyjnych strategii AISO przynoszą mierzalne efekty biznesowe – podkreśla Mateusz Calik, CEO Delante. – Udowadniamy, że w dobie presji rynkowej nasze działania, nakierowane na budowę przewagi technologicznej, pozwalają skutecznie obniżyć koszt pozyskania klienta i utrzymać stabilny wzrost przychodów.

Strategia gotowa na skalowanie biznesu

Wyróżnienie magazynu Forbes to potwierdzenie, że agencja wyznacza rynkowe standardy, edukując branżę i zabezpieczając rentowność swoich partnerów. Sukces firmy to wynik zintegrowanego zarządzania widocznością, które wspiera sprzedaż w najbardziej wymagających sektorach, umożliwiając bezpieczne zajęcie pozycji lidera w kluczowych kategoriach.

Relację ze spotkania liderów biznesu oraz omówienie wyzwań makroekonomicznych podczas wręczenia nagród w Krakowie można znaleźć w artykule Małopolskie Diamenty Forbesa: Odwaga, która buduje przyszłość gospodarki na oficjalnej stronie magazynu.