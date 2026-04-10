Agencja Delante startuje z cyklem #ForwardThinking. CEO i COO o zarządzaniu w kryzysie i bezpiecznym skalowaniu biznesu
Delante startuje z premierą podcastu #ForwardThinking. W pierwszym odcinku Mateusz Calik (CEO) i Małgorzata Kwiecień (COO) poddają analizie dekadę zmian w digital marketingu, dzieląc się sprawdzonymi scenariuszami decyzyjnymi na czasy rynkowych kryzysów oraz omawiając ewolucję w kierunku AISO (AI Search Optimization).
2026-04-10, 15:00

Cykl #ForwardThinking to odpowiedź na potrzebę bezpieczeństwa decyzyjnego wśród Dyrektorów Marketingu, właścicieli firm i zarządów. Rozmowa w premierowym materiale Delante służy jako punkt wyjścia do dyskusji o tym, jak skutecznie diagnozować ryzyko biznesowe i optymalizować działania, aby osiągać stabilne wyniki w nowej erze Searchu.

Adaptacja do AISO i minimalizacja ryzyka. Co znajdą decydenci w cyklu #ForwardThinking?

W pierwszym odcinku #ForwardThinking eksperci pochylają się nad różnymi zagadnieniami, które są istotne z perspektywy kadry zarządzającej. Omawiają między innymi:

  • historię i rozwój agencji Delante krok po kroku, które stanowią tło dla szerszych wniosków biznesowych;
  • strategie zarządzania biznesem i radzenia sobie w dobie kryzysów, które pozwalają zabezpieczyć rentowność i amortyzować rynkowe wahania;
  • przyszłość wyszukiwania i ewolucję obszarów SEO, UX, SXO, GEO oraz AISO, pokazując, że adaptacja do AI to dziś konieczność do budowy przewagi rynkowej;
  • praktyczne wskazówki i rekomendacje, które pomagają dyrektorom podejmować decyzje, bronić ich przed zarządem firmy i realnie wpływać na obniżenie kosztu pozyskania klienta.

Jako agencja jesteśmy nawigatorem, który bierze odpowiedzialność za przeprowadzenie klienta przez zmiany technologiczne. Nasz nowy cykl powstał po to, aby dostarczać dane i strategiczne wnioski, które pozwalają bezpiecznie wyprzedzić liderów w kluczowych kategoriach. Marketing Managerowie muszą zmienić swoje myślenie o tym, w jakie kanały inwestować i jak rozkładać budżet, żeby mieć jak najwięcej leadów. Nie chodzi o samo wybieranie tych kanałów, ale ich sumę – podkreśla Mateusz Calik, CEO Delante.

Premiera podcastu #ForwardThinking. Materiały dostępne na YouTube i Spotify

Pierwszy odcinek serii #ForwardThinking jest już dostępny na platformach YouTube oraz Spotify.

Delante to międzynarodowa agencja zarządzająca widocznością marek w wyszukiwarkach i środowisku AI, stawiająca za cel wspieranie sprzedaży i budowę pozycji rynkowej klientów. Zgodnie z filozofią „Naprzód” agencja funkcjonuje jako partner strategiczny, który dostarcza dane, rekomendacje i scenariusze decyzyjne, pozwalając decydentom bezpiecznie zarządzać budżetem marketingowym i minimalizować ryzyko.

