Eksperci Delante: połączenie działań e-PR i SEO może obniżyć koszt pozyskania klienta (CAC)
Eksperci krakowskiej agencji Delante opublikowali kompleksową analizę dotyczącą synergii cyfrowego PR-u oraz strategii Search. W najnowszym materiale dzielą się swoimi wnioskami i wskazują, że dojrzałe organizacje, które traktują komunikację korporacyjną jako element zarządzania widocznością, systematycznie obniżają koszt pozyskania klienta (CAC). To ważny argument dla dyrektorów marketingu, dzięki któremu mogą zredefiniować wydatki wizerunkowe i obronić ich rentowność (ROI) przed zarządem.
2026-02-26, 12:00

Ocena e-PR-u tylko przez pryzmat kosztów to błąd decyzyjny. Dojrzałe organizacje traktują zarządzanie reputacją jako mierzalną inwestycję, która bezpośrednio stabilizuje wyniki organiczne i minimalizuje ryzyko chaosu.

Dlaczego traktowanie e-PR w oderwaniu od analityki generuje ryzyko biznesowe?

Rozwój modeli LLM i zmiana sposobu wyszukiwania powodują, że klasyczne publikacje wizerunkowe pozbawione zaplecza analitycznego przestają budować rynkową przewagę. Decydenci, którzy nie integrują strategii PR z celami Search, narażają organizację na utratę kontroli nad narracją w kluczowych kanałach digitalowych. W opinii ekspertów Delante wygrywają te firmy, które wykorzystują działania komunikacyjne do pozyskiwania twardych sygnałów zaufania (autorytatywnych odnośników), bezpośrednio wzmacniających domenę.

Publikacje w mediach nie są już dzisiaj celem samym w sobie, lecz narzędziem do budowania długoterminowej przewagi rynkowejmówi Anna Bitner, Content Team Leader w Delante. Nasza najnowsza analiza dotyczy tego, w jaki sposób strategicznie zarządzany e-PR wspiera techniczne fundamenty biznesu. Skupiamy się na optymalizacji efektywności inwestycji, zdejmując z CMO ryzyko przepalania budżetu na działania o niemierzalnym zwrocie.

Synergia kanałów obniża koszt lejka sprzedażowego

Specjaliści agencji omawiają mechanizm optymalizacji kosztów konwersji. Zbudowany przez e-PR silny autorytet ekspercki sprawia, że klienci już na wczesnym etapie ścieżki zakupowej pozbywają się obiekcji. W efekcie połączone siły komunikacji korporacyjnej i pozycjonowania drastycznie zwiększają współczynnik konwersji z ruchu organicznego. Z perspektywy dyrektora finansowego (CFO) oznacza to maksymalizację rentowności całej struktury digital marketingu i systematyczne powiększanie udziału w Share of Voice.

Estymacja wartości rynkowej reputacji w 2026 roku

Świadome zarządzanie wizerunkiem marki w sieci wymaga decyzji opartych na danych (data-first). Materiał Delante ma formę roadmapy, przy pomocy której eksperci tłumaczą, jak dojrzałe zespoły in-house mogą połączyć siły z partnerami zewnętrznymi, aby budować odporność organizacji na kryzysy.

Pełna analiza dostępna jest na blogu agencji: Dlaczego e-PR to inwestycja, a nie koszt? Jak budować reputację, która pracuje w Google i poza nim.

