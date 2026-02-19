Ekspertka Delante prelegentką na konferencji I Love Marketing & Technology 2026. Katarzyna Śliwa opowie o nowej roli linków w budowaniu autorytetu
Ekspertka agencji Delante wystąpi 23 kwietnia na konferencji I Love Marketing & Technology 2026 w Warszawie. Katarzyna Śliwa, Senior Off-site SEO Specialist, opowie o strategicznej roli linków w budowaniu autorytetu domeny. To bardzo ważne zagadnienie w kontekście zabezpieczania widoczności marki, biorąc pod uwagę wszystkie zmiany związane z wyszukiwaniem w modelach LLM.
2026-02-19, 10:00

Tranformacja modeli wyszukiwania powoduje, że inwestycja w bezpieczny profil linków staje się jednym z podstawowych elementów zarządzania ryzykiem biznesowym. Udział przedstawicieli Delante w konferencji to okazja dla wszystkich decydentów, aby przyjrzeć się analizie strategii widoczności swojej marki w sieci. Wydarzenie I Love Marketing & Technology 2026 odbędzie się w dniach 21-23.04 w Warszawie, a prelekcja ekspertki Delante będzie miała miejsce 23 kwietnia w ramach ścieżki PRO: SEO & content.

Jak budować cyfrową reputację i zaufanie w erze AI?

Zmiana sposobu wyszukiwania i rozwój modeli AI powodują, że podejście, które zdawało egzamin jeszcze jakiś czas temu, dziś już nie wystarczy, by zadbać o wiarygodny wizerunek marki. Tematem prelekcji Katarzyny Śliwy będzie nowoczesny wymiar Off-site SEO, w którym priorytetem jest budowanie przewidywalnej reputacji cyfrowej. Inwestycja w autorytet domeny to element, który pozwala obniżyć koszt pozyskania klienta (CAC) i budować długoterminową przewagę rynkową

Pozyskiwanie linków jest dzisiaj decyzją o tym, w jakim otoczeniu cyfrowym pozycjonuje się marka. Bez Link Buildingu Google i narzędzia AI nie będą traktowały strony jako zaufaną i nie pokażą jej w swoich wynikach – mówi Katarzyna Śliwa, Senior Off-site SEO Specialist w Delante. Podczas mojego wystąpienia opowiem o tym, jak strategicznie podejść do budowania dwutorowej ekspozycji marki w Google i AI.

Dlaczego warto porozmawiać o skalowaniu biznesu z partnerem strategicznym?

Obecność Delante na I Love Marketing & Technology to również przestrzeń do merytorycznych dyskusji w strefie wystawienniczej. Krakowska firma, która niedawno została wyróżniona i znalazła się w rankingu Diamentów Forbesa 2026, udowadnia, że jej globalna skuteczność opiera się na dojrzałości organizacyjnej i analityce.

Jesteśmy stąd, tutaj mamy swoją bazę operacyjną, ale działamy globalnie. Biorąc udział w I Love Marketing możemy pokazać, że firmy z naszego regionu wyznaczają trendy, a nie tylko za nimi podążają  podkreślają przedstawiciele agencji.

Eksperci Delante zapraszają do rozmów na temat estymacji wyników, optymalizacji rentowności oraz bezpiecznego skalowania biznesu za granicą

