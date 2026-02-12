Diamenty Forbesa to ranking, w którym zostają wyróżnione przedsiębiorstwa o wysokim wzroście wartości (przy zachowaniu wysokiej wiarygodności płatniczej i płynności finansowej). Coroczne zestawienie przygotowuje redakcja magazynu Forbes we współpracy z wywiadownią Dun & Bradstreet, a bazę dla niego stanowią twarde dane biznesowe.

Skalowanie na rynkach zagranicznych wymaga przemyślanego i dostosowanego procesu

Wybór partnera do skalowania biznesu w obszarze International Search to przede wszystkim kwestia świadomego zarządzania ryzykiem. Skuteczność agencji wynika z precyzyjnie opracowanego procesu, który eliminuje powierzchowne obietnice rynkowe. Kolejna obecność w zestawieniu Diamentów Forbesa jest obiektywnym potwierdzeniem tej strategii. Pierwszy sukces można przypisać ambicji rynkowej, jednak powtarzalny wzrost to zawsze efekt wdrożonego i systematycznie udoskonalanego modelu działania.

Search się zmienia, a wraz z nim – podejście do strategii

Ewolucja zachowań użytkowników i technologii wymaga ciągłej adaptacji. Agencja konsekwentnie inwestuje w rozwój obszaru AI Search Optimization, dostosowując operacje do zmieniających się modeli wyszukiwania. Skuteczność tego podejścia potwierdzają konkretne case studies oraz wieloletnie doświadczenie w pracy z liderami rynku. Pozycjonowanie marek na rynkach zagranicznych to proces wymagający zaawansowanej analityki oraz zrozumienia, że obecność oraz działania marki w internecie muszą precyzyjnie odpowiadać na intencje zakupowe.

– Polskie firmy technologiczne nie mają dziś powodów do kompleksów. W wielu obszarach, takich jak adaptacja AI czy analityka danych, wyprzedzamy agencje z zachodniej Europy – mówi Mateusz Calik, CEO Delante. – Drugi Diament Forbesa to dowód na to, że nasza strategia działa. Nie jesteśmy tanim podwykonawcą, ale partnerem strategicznym dla globalnych marek.

Partnerstwo zamiast reaktywnej postawy

Wyróżnienie przyznawane przez redakcję Forbesa należy traktować jako niezależną weryfikację wyników finansowych spółki. Dla dyrektorów marketingu jest to jednoznaczny komunikat o nawiązaniu relacji z ustrukturyzowaną firmą o bezpiecznych fundamentach. Filozofia działania Delante opiera się na zdecydowanym odrzuceniu modelu standardowej obsługi na rzecz strategicznego, długofalowego doradztwa.

Keep Moving Forward – kierunek, decyzje, konsekwencje

Zdolność do zyskownego skalowania własnej organizacji pozostaje najbardziej wiarygodną gwarancją skuteczności w realizacji globalnych celów biznesowych klientów. Rozwój agencji wyznacza zasada „Keep Moving Forward”, która w praktyce oznacza wytyczanie jasnego kierunku, podejmowanie precyzyjnych decyzji strategicznych i branie pełnej odpowiedzialności za ich konsekwencje. Delante wspiera organizacje nieakceptujące kompromisów, systematycznie przekuwając rynkową widoczność w mierzalny przychód.